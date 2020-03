Hotel usado para quarentena na China colapsou e deixou 70 pessoas presas nos destroços

Um hotel que estava a ser utilizado na China para isolar pessoas de quarentena devido ao coronavírus colapsou este sábado, segundo o “People’s Daily, China”.

O colapso do hotel de cinco estrelas, localizado na cidade chinesa de Quanzhou, na província de Fujian, que estava a ser utilizado como local de quarentena, deixou 70 pessoas presas nos destroços, tendo sido resgatadas 20 pessoas até ao momento, segundo uma publicação no Twitter do jornal chinês.

23 people have been rescued as of 9pm local time. A total of 70 people were reportedly trapped under the collapsed building in Quanzhou, Fujian.

