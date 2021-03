Identificada nova variante do coronavírus em França. Autoridades alertam para resistência da estirpe aos testes PCR

Uma nova variante da Covid-19 foi identificada num hospital de Lannion, na região francesa da Bretanha, anunciou na segunda-feira a Direção-Geral da Saúde de França, salientando que a nova variante, embora não seja necessariamente mais contagiosa, nem resulte numa doença mais grave, pode ser mais difícil de detetar através do convencional teste PCR.

“Foi detetada dentro de um cluster no centro hospitalar de Lannion, na comuna de Côtes-d’Armor uma nova variante”, começou por afirmar a GS francesa, num comunicado citado pelo jornal “Le Parisien”, onde informou ainda que “no dia 13 de março, 79 casos tinham sido identificados, incluindo oito casos com a variante, confirmados pela sequenciação”.

Esta nova variante já foi comunicadas às autoridades da Organização Mundial de Saúde (OMS), embora não a tenha incluído, para já, na lista das estirpes mais preocupantes, como a inglesa, a brasileira ou a sul-africana.

De acordo com as explicações das autoridades francesas, as primeiras análises da nova variante não permitiram concluir “nem uma gravidade acentuada nem uma maior transmissibilidade, quando comparada com o vírus histórico”. Porém, “estão em curso investigações aprofundadas para melhor perceber esta variante e o seu impacto”.

Também se procurará determinar se as vacinas atuais são eficazes contra esta nova estirpe. Todos os centros de rastreio em França receberam indicações para que nos seus testes tenham em conta esta nova estirpe.

A grande diferença prende-se, essencialmente, com o modo de deteção, o que pode ter um impacto no descontrolo da infeção devido à dificuldade em identificar os casos. Segundo o jornal, as pessoas infetadas com a nova variante “apresentaram sintomas típicos que sugerem uma infeção pelo SARS-CoV-2, mas um teste PCR negativo de amostras da nasofaringe, pelo que o diagnóstico pode ser feito por serologia ou por um teste RT-PCR a amostras respiratórias profundas”.

Nas últimas 24 horas, as autoridades francesas somaram mais 29.975 novos casos de infeção por Covid-19 e mais 408 mortes. O número de novos casos confirmados aumentou significativamente em relação a ontem (6.471) à semelhança do valor das mortes (333 ontem). No total, já foram infetadas 4.108.108 pessoas desde o início da pandemia e já morreram 91.170 no país.