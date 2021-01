Despiste de carrinha com vacinas pode ter danificado 70 doses

Uma carrinha com 152 vacinas contra a Covid-19 despistou-se ao final da manhã desta quarta-feira, dia 20 de janeiro, na A2 no sentido norte sul, avançou o “Diário de Notícias”, citando fonte oficial da GNR. O Infarmed, em nota enviada às redações, informa que 82 estão em bom estado, duas ficaram inutilizáveis, e as restantes 68 permanecem sob observação.

A carrinha dirigia-se para a localidade Ourique, no distrito de Beja, e embateu no separador da autoestrada. O acidente terá provocado um ferido ligeiro.

Este acidente aconteceu ao quilómetro 60 da A2, entre a Marateca e Alcácer do Sal. A carrinha, que iniciou o seu percurso em Coimbra, era esperada em Ourique.