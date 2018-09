InnoEnergy abre concurso para startups. Prémio é de 100 mil euros

Ler mais

InnoEnergy, uma empresa dedicada ao acompanhamento de startups, abriu um concurso global para start-ups na área do armazenamento elétrico com prémio no valor de 100 mil euros.

Anunciado esta quinta-feira, 20 de setembro, os 15 vencedores do concurso receberão um lugar num dos programas de aceleração de Business Creation da InnoEnergy e um pacote personalizado de serviços que inclui formação, serviços e financiamento, acesso a uma rede de mais de 385 parceiros, incluindo business angels, a comunidade europeia de venture capitals da InnoEnergy e ainda entidades de fundos públicos. A chamada está aberta até 30 de outubro e é a nível global.

A empresa, juntamente com a European Battery Alliance (EBA), pretende apoiar startups com tecnologias e modelos de negócio inovadores, focados no armazenamento de energia, principalmente inovações aplicáveis ao sector dos transportes, redes elétricas, armazenamento de energia distribuída e móvel, ou que resultem em melhoramentos em termos de eficiência energética e redução de emissões.

O processo de candidatura consiste em cinco fases: uma candidatura inicial, uma avaliação interna, um pitch em vídeo de cinco minutos e uma avaliação externa por um profissional. A seguir a esta fase, 30 participantes apresentarão a sua ideia a dois júris paralelos e 15 vencedores serão escolhidos. No evento final, em fevereiro, um vencedor receberá um prémio de 100 mil euros.