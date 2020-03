Itália regista 148 mortes pelo novo coronavírus. Quase um terço ocorreram nas últimas 24 horas

A Itália registou 41 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 148 o número total de óbitos registados até agora naquele país, divulgou hoje a Proteção Civil italiana.

O número de casos confirmados desde o início da epidemia foi de 3.858, em comparação com 3.089 no dia anterior, um aumento de 25%. A Itália é o terceiro país mais afetado do mundo, atrás da China e da Coreia do Sul. Desse total, 414 já estão curados, 138 a mais que no dia anterior.

A Itália é o país europeu, e o terceiro no mundo (depois da China e da Coreia do Sul), mais afetado com casos de Covid-19, o nome atribuído pela Organização Mundial Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus que foi detetado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de Hubei (centro da China).

A epidemia de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções graves respiratórias como pneumonia, causou, até à data, cerca de 3.300 mortos e infetou mais de 95 mil pessoas em 79 países, incluindo nove em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 50 mil recuperaram.

Além de cerca de três mil mortos na China continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça e Espanha.

A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou recentemente o risco para “muito elevado”.