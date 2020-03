Já há dois infetados com Covid-19 nas Maldivas

O Ministério da Saúde disse que os dois cidadãos, estrangeiros, trabalhavam no Kuredu Island Resort, a cerca de 150 quilómetros da capital das Maldivas.

A mesma entidade adiantou que os testes foram feitos aos dois homens, depois da confirmação de que turistas italianos que tinham ficado no ‘resort’ estavam infetados.

Essa confirmação foi feita já depois do regresso daqueles turistas a Itália.

O hotel foi fechado e a todos os hóspedes e funcionários foram feitos os testes ao Covid-19, disseram os funcionários do Ministério da Saúde local.

As Maldivas já tinham cortado as suas ligações aéreas com a China, onde o vírus surgiu. Foram agora suspensos também todos os voos para o Irão e Itália.

A Organização Mundial da Saúde disse estar “muito preocupada” com a propagação da epidemia pelo mundo, uma vez que alguns países, incluindo as Maldivas, estão a registar os seus primeiros casos de infeção.

A epidemia de Covid-19, surgida no final do ano passado, na China, provocou já mais de 3.500 mortos entre mais de 101 mil pessoas infetadas em pelo menos 94 países.

De acordo com os últimos dados oficiais da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem 13 casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo coronavírus.

Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.