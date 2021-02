Lacerda Sales: “A testagem massiva vai começar dentro de pouco tempo”

O Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, garante que a testagem massiva ao coronavírus vai avançar brevemente, com o Governo ainda a analisar quem irá suportar os custos dos testes nas empresas.

“A testagem massiva vai começar dentro de pouco tempo”, disse esta segunda-feira, no programa 360º da RTP3, salientando que o Executivo ainda está a ultimar a estratégia de testagem, nomeadamente nas escolas.

Questionado sobre se serão as empresas ou o Estado que irão suportar os custos dos testes, Lacerda Sales disse que “essa é ainda uma situação que estamos a ponderar e que teremos de decidir”.

“É evidente que obviamente se as áreas setoriais tiverem capacidade para que possam ser-lhes imputados esses custos, obviamente que o Ministério da Saúde tem estado muito sobrecarregado do ponto de vista orçamental e de custos”, afirmou o governante, que ainda que realce que “nunca houve qualquer falta em termos de recursos do ponto de vista orçamental para o Ministério da Saúde”.

Lacerda Sales vincou que “a única forma de quebrarmos cadeias de transmissão é de facto seguirmos, isolarmos, testarmos, protegermos, tratarmos”.