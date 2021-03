Lacerda Sales anuncia contratação de mais 2.500 enfermeiros

Após ter sido inoculado com a primeira dose da vacina da AstraZeneca, esta quarta-feira, no Hospital das Forças Armadas, António Lacerda Sales voltou a reforçar a confiança neste fármaco, apelando que os portugueses aguardem com “tranquilidade” e “serenidade” a chamada para serem vacinados “com qualquer vacina que lhes for atribuída”.

Aos jornalistas, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde frisou ter não só confiança na ciência, na vacinação e nos profissionais de saúde, como também nos organismos como o Infarmed e a Agência Europeia do Medicamento que continuam a reiterar que o fármaco desenvolvido pela farmacêutica anglo-sueca é seguro e eficaz.

“Acredito na ciência. A ciência tem que ter rigor. Acredito na transparência, eficácia, segurança e qualidade desta vacina. Tomo-a com toda a confiança”, frisou em declarações aos jornalistas, frisando a importância das pessoas serem vacinadas contra a Covid-19: “Estão a proteger-se e a proteger os outros”.

Questionado sobre as vacinas da Johnon&Johnson, na qual estão previstas chegar 1,50 milhões de doses a partir da segunda quinzena de abril, Lacerda Sales afirma que com este lote será possível “acelerar o processo de vacinação” e dar inicio à segunda fase do plano, fazendo com que a meta de vacinar este segundo grupo termine no início do verão.

Posteriormente, dar-se-á inicio a um processo de vacinação em massa que contará com 150 postos de vacinação e a contratação de 2,5 mil enfermeiros que serão alocados “de forma permanente” a estes locais. Desta forma será possível chegar aos 100 mil vacinados por dia.

“Estando na base do plano de vacinação, foi dito que precisaremos de 2,5 mil para esta tarefa. Será este número de enfermeiros que irá fazer esta campanha de vacinação”, disse aos jornalistas.

Lacerda Sales relembrou os números avançados pela Direção-Geral de Saúde e pela task force do plano de vacinação que pretendem atingir um milhão de pessoas com a primeira toma e meio milhão já imunizadas nos próximos dias. Adicionalmente, as metas preveem que até ao final do mês, 80% das pessoas com mais de 80 anos e cerca de 90% dos lares de idosos, exceto aqueles com surtos, estejam vacinadas. O governante relembrou ainda que, no próximo fim de semana, cerca de 200 mil professores serão vacinados numa estratégia de vacinação em massa.