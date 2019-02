Liga dos Campeões leva FC Porto SAD de volta aos lucros

A FC Porto SAD apresentou esta quinta-feira um resultado positivo de 7.158 milhões de euros referente ao primeiro semestre da temporada de 2018/19, o que representa uma evolução face aos 23.926 milhões de euros negativos apresentados no mesmo período da temporada anterior.

A SAD do FC Porto explica em comunicado à CMVM que, “apesar do acréscimo dos custos, os resultados operacionais excluindo resultados com passes de jogadores aumentaram significativamente, atingindo agora os 32.894 milhões de euros, pelo crescimento das receitas operacionais, devido ao aumento das receitas obtidas pela participação do FC Porto na edição 2018/2019 da UEFA Champions League e ao início da contabilização do contrato celebrado com a Altice, em dezembro de 2015, para a cedência de direitos de transmissão televisiva”.

O passivo total, que atinge os 397.415 milhões de euros, registou uma queda de 66.758 milhões de euros, essencialmente devido à diminuição do valor global dos empréstimos, que foi reduzido em 59.091m€ face a junho de 2018.