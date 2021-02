Lisboa vai ter sete postos alternativos para vacinar 70 mil cidadãos contra a Covid-19

Uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) histórica no ano passado, mas ainda assim menor do que a prevista, e um défice orçamental também abaixo das estimativas. É com este cenário que o ministro das Finanças, João Leão, se apresenta esta terça-feira na Comissão de Orçamento e Finanças (COF), no Parlamento. Acompanhe a audição em direto.