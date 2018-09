Lisbon Green Valley aposta em mercados estratégicos com ‘roteiro’ por Brasil, Portugal e Reino Unido

Ler mais

Com os cidadãos estrangeiros a desempenharem um papel importante na dinâmica do mercado imobiliário o Belas Clube de Campo e o Lisbon Green Valley, mostram-se determinados em apostar nos mercados estragéticos e como tal, vão marcar até final de outubro, presença nas principais feiras e eventos do setor imobiliário a nível nacional e internacional, revelou o Belas Clube de Campo em comunicado, esta terça-feira, 25 de setembro.

Neste ‘roteiro’ sobressaem as passagens pelo Brasil, Portugal e Reino Unido. No Brasil onde o Belas Clube de Campo tem uma equipa permanente, que percorrerá cinco cidades – Brasília (23 a 25 de setembro), Belo Horizonte (26 a 30de setembro), Campinas (1 e 2 de outubro), S. Paulo (3 e 7de outubro) e Rio de Janeiro (8 a 9 de outubro) – apresentando as novidades e as novas oportunidades de investimento.

Gilberto Jordan, CEO do André Jordan Group, refere que “o brasileiro encantou-se com o Belas Clube de Campo e representa a principal nacionalidade da vendas no Lisbon Green Valley. Por isso acreditamos que é fundamental estar perto dos nossos clientes e potenciais clientes brasileiros, não apenas nos grandes centros, mas em cidades do interior, no Norte e no Nordeste, pois o público que escolhe Portugal como destino está espalhado pelo país”.

Nesta nova fase do empreendimento, o Lisbon Green Valley, vendeu 73% das unidades a estrangeiros, com o Brasil a liderar a procura (45%), Bélgica (9%), Grã-Bretanha (5%) França (5%) e outros mercados internacionais (9%).

O mercado nacional representou até ao momento 27% das vendas realizadas no Lisbon Green Valley, que marcará presença Salão Imobiliário de Lisboa (SIL) entre 3 e 7 de outubro.

A 31 de outubro será a vez do ‘Moving To Portugal Show & Seminars’, em Londres, Inglaterra, receber a presença Lisbon Green Valley. “A nossa estratégia passa por estarmos presentes nos principais eventos do setor imobiliário e, sobretudo, naqueles em que os compradores procuram o destino Portugal”, refere Gilberto Jordan.