Mais de 12 milhões de britânicos já receberam primeira dose da vacina contra a Covid-19

Ao todo, 12.014.288 cidadãos do Reino Unido já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, de acordo com dados divulgados no domingo pelas autoridades de saúde britânicas.

O responsável pela vacinação no Reino Unido, Nadhim Zahawi, põe a hipótese da vacina passar a ser anual, com uma dose extra no próximo Outono.

“É muito provável existir um reforço no outono e uma vacina anual, da mesma forma que fazemos com as vacinas contra a gripe”, disse Nadhim Zahawi em entrevista à estação de televisão britânica BBC.

Os dados surgem num dia em que as autoridades sanitárias contabilizam 15.845 novos casos e mais 373 mortes. A tendência é de descida apesar de os valores serem por regra menos acentuados aos fins de semana. No passado domingo, foram contabilizados 21.088 novos casos de infeção. As vítimas mortais foram 587. O total de óbitos situa-se agora nos 112.465.