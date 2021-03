Mais de 873 mil doses. Reino Unido regista novo recorde de vacinas administradas em 24 horas

O número de vítimas mortais por infeção com o novo coronavírus subiu para 16.768, com mais seis vítimas mortais nas últimas 24 horas, o registo mais baixo desde 10 de outubro. Os casos ativos ascendem aos 33.443 infetados, mais 49 do que no sábado, enquanto os internamentos aumentaram para 765 (mais 21 do que ontem), dos quais 170 em Unidades de Cuidados Intensivos.