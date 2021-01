Marisa Matias preocupada com “reconfiguração” à direita numa eleição em que fica “longe dos objetivos”

Marisa Matias não escondeu que os resultados da eleição deste domingo não serão o que esperava e expressou preocupação pela “reconfiguração” da direita, onde se afirma um candidato de extrema-direita.

“Os resultados eleitorais estão à vista, não são o que esperávamos, o que esperei e ficam longe do que eram os nossos objetivos”, começou por afirmar a eurodeputada bloquista.

“Há um dado preocupante com estas eleições: a direita está em reconfiguração e muitos dos eleitores de direita votaram nesta eleição num candidato de extrema-direita”, destacou, numa clara referência a André Ventura.

Marisa Matias aproveitou para informar que felicitou já o Presidente da República pelo seu segundo mandato e enalteceu a “frontalidade e solidariedade” de Ana Gomes “acima das aldrabices e do ódio” do líder do Chega.

Agradecendo a quem nela depositou o seu voto e a todos aqueles que garantiram a segurança nas mesas de voto por todo o país, a candidata garantiu ainda que deu “neste combate o melhor” que tinha e que não se desvia da luta.

“Hoje como ontem, amanhã como hoje, cá estarei para todas as lutas, para ganhar ou perder, como fiz sempre e sempre faz a minha gente”, afiançou Marisa Matias, que antevê lutas “difíceis e fundamentais” na luta pelo Sistema Nacional de Saúde (SNS) e contra um país em “transformação num negócio”.

A candidata que contou com o apoio do Bloco de Esquerda deverá falhar o objetivo de atingir, pelo menos, um resultado igual ao das últimas presidenciais, quando recolheu 10% dos votos.