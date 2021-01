Marta Temido: “Sobre-esforço dos hospitais do SNS é real, evidente e preocupante”

A ministra da Saúde, Marta Temido, definiu esta segunda-feira, o sobre-esforço dos hospitais do SNS como “real, evidente e preocupante”, após reunião com a task-force do plano de vacinação contra a Covid-19.

“Situação de sobre-esforço dos hospitais do SNS é real, evidente e preocupante e o Ministério de Saúde tem acompanhado a preocupação no sentido de aumentar as camas de enfermarias e camas de cuidados de unidades de cuidados intensivos”. No entanto, a grande dificuldade, de acordo com Marta Temido é que “a maioria das camas que temos preparadas para abrir carecem de recursos de enfermagem”.

Marta Temido sublinhou que o Ministério da Saúde procura “o alargamento de respostas” já que “os hospitais escalaram os seus plano de contingência”. A governante realçou que o ministério que tutela quer “continuar a aumentar o esforço e a fazer a afetação de recursos”