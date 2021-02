Marta Temido vacinada ao fim da manhã. Portugal recebeu hoje mais de 104 mil vacinas da Pfizer

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou esta segunda-feira, 15 de fevereiro, que foi vacinada ao fim desta manhã contra o novo coronavírus, enquanto o processo de vacinação atual inclui que órgãos de soberania sejam inoculados.

Ao realizar o balanço do plano de vacinação, Marta Temido admitiu que foi hoje recebida “mais uma encomenda da BioNTech/Pfizer com 104.230 doses”, estando prevista para sexta-feira uma entrega da AstraZeneca com 93.600 doses. A ministra assumiu ainda que até sexta-feira passada, 12 de fevereiro, tinham sido recebidas 694.800 doses de vacinas, sendo que 42.900 foram enviadas para as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

A ministra referiu ainda, em conferência de imprensa, que para o primeiro trimestre estavam contratadas 4,4 milhões de doses com as diversas farmacêuticas, mas que continua a verificar-se um distanciamento entre o número de encomendas e as entregas, sendo que o valor foi atualizado para 2,5 milhões de doses a serem entregues até ao fim do primeiro semestre.

“Até às 13 horas de hoje tinham sido realizadas 533.070 inoculações”, disse Marta Temido, acrescentando que certa de 333 mil de primeira toma e perto de 200 mil de segunda toma. Entre estas inoculações encontram-se “residentes e profissionais das residências de idosos, profissionais de saúde, pessoas com mais de 80 anos ou mais de 50 anos com comorbilidades associadas, pessoas associadas a serviços essenciais [bombeiros, GNR, PSP] e órgãos de soberania”, mas quais a própria ministra agora se incluí.

Para a atual semana está prevista a administração de 143 mil doses em lares e cuidados continuados integrados, sendo que a vacinação nestas unidades foi adiada devido a surtos identificados. “72% das pessoas residentes em lares já foram vacinadas”, apontou a ministração. Para a vacinação dos residentes nas estruturas residenciais para idosos, pessoas com mais de 80 ano e entre os 50 e 69 anos com comorbilidades e a vacinação de profissionais de saúde e serviços essenciais serão disponibilizadas 27.500 doses até ao fim desta semana.

A ministra adiantou na mesma conferência de imprensa que a cobertura vacinal em Portugal continental é de 2,02%, o que significa 5,4 doses por cada 100 pessoas residentes no continente.

Face ao número de testes diários e às novas regras publicadas hoje pela Direção-Geral da Saúde, Marta Temido voltou a referir que o número máximo de testes aconteceu a 22 de janeiro, um resultado de quase 77 mil testes, sendo que há data o valor diário se tem fixado abaixo dado a falta de procura nos vários postos da rede.

Ao dia de ontem, segundo a governante, foram testadas 30.200 pessoas, sendo que uma média de 39 mil pessoas tem sido testada diariamente no mês de fevereiro. “Menor incidência leva a menor procura por testes”, referiu a ministra.