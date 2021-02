Médicos reformados queixam-se de barreiras administrativas para poderem ajudar

Nas suas contas, apenas 30% dos médicos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) estarão vacinados, com apenas cerca de 7% do setor privado e social. “A desproteção dos restantes médicos cria evidentemente um risco acrescido de dificuldades no combate à pandemia, bem como no acesso a consultas, exames e cirurgias”, segundo o Fórum que junta várias associações, sindicatos e a Ordem dos Médicos.