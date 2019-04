Menos 900 mil automóveis por ano. ‘Hard Brexit’ pode provocar colapso na indústria automóvel britânica

O setor automóvel no Reino Unido vai passar por muitas dificuldades caso o Reino Unido saía da União Europeia (UE) sem um acordo, aponta um estudo da Universidade de Oxford, divulgado na terça-feira. O principal ponto é a quebra na produção automóvel que entraria em colapso na década de 2020, com o encerramento de fábricas e perdas de emprego em todo o país.

De acordo com o estudo “As perspetivas estratégicas para a indústria automóvel do Reino Unido além do Brexit”, o especialista no setor automóvel Mathias Holweg salienta que a produção de automóveis já caiu cerca de 9% desde o referendo à presença do Reino Unido na UE em 2016. Os volumes de produção caíram de mais de 1,7 milhões de carros, por ano, para menos de 1,5 milhão, mas podem cair para mais de 900 mil por ano em 2026 caso o Brexit não ocorra mediante um acordo com a UE .

Holweg defende que a produção automóvel do Reino Unido seria menos competitiva, devido a restrições nas fronteiras e a tarifas alfandegárias. Assim, os atuais volumes de produção não poderão ser mantidos em caso de um Brexit sem acordo.

Outra das conclusões é que o investimento na produção automóvel já caiu cerca de 80% nos últimos três anos.

Este estudo surge depois de grandes fabricantes automóveis como a Jaguar Land Rover, a Ford, a Toyota, a Nissan e a BMW, emitirem avisos sobre o impacto de um Brexit sem acordo com Bruxelas. Encerramento de fábricas é uma possibilidade real.