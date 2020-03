Mikel Arteta, técnico do Arsenal, infetado com Covid-19

O clube britânico Arsenal divulgou esta quinta-feira que Mikel Arteta, técnico do clube, testou positivo para o coronavírus e já está em isolamento, assim como todas as pessoas que tiveram contato com o treinador nos últimos dias, refere o jornal The Guardian na sua edição online.

“A saúde das pessoas e do público em geral é nossa prioridade e é aí que está nosso foco. Nossos pensamentos estão com Mikel, que está decepcionado, mas de bom humor”, diz o clube em nota oficial.

“Isto é realmente decepcionante, mas fiz o teste depois de me sentir mal. Estarei no trabalho assim que for permitido”, comentou o treinador, citado pelo jornal.