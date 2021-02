Números continuam a descer. Portugal regista 718 casos e 41mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas.

Os números continuam a baixar. Portugal conta com um total de 804.562 casos confirmados de Covid-19, mais 718 do que ontem, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, 28 de fevereiro, de 2021.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 41 mortos, dos quais 26 na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região Norte, outros cinco no Centro, três no Alentejo e dois no Algarve. Nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores não há vítimas a registar.

No total, Portugal regista 16.317 vítimas mortais por infeção com novo coronavírus.

Neste momento, há em todo o país, 69.268 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, menos 987 do que ontem.

Registam-se hoje 2.165 internados (mais 15 do que ontem), dos quais 484 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (menos oito do que sábado).

No total, há a assinalar 718.977 casos de pessoas que recuperaram da doença à data de hoje, mais 1.664 do que no sábado. A Direcção-Geral da Saúde adianta também que o número de contactos em vigilância abrange atualmente 45.414pessoas, menos 3.076 face a ontem.

De acordo com os dados do organismo liderado por Graça Freitas, do total de 804.562 casos de Covid-19 confirmados em Portugal, 440.348 são mulheres e 363.944 homens. No entanto, registam-se mais óbitos do sexo masculino: 8 536. Os restantes 7.781 pertencem ao sexo feminino. Tanto nos homens como nas mulheres, a maior parte das vítimas tem mais de 80 anos.

Por regiões, o Norte é líder em número de casos, com 326.304 confirmados até este domingo, mais 229 do que ontem. A região de Lisboa e Vale do Tejo é a segunda mais atingida, com um total de 304.534 casos confirmados (mais 257 do que ontem), a região Centro, terceira, contabiliza 114.957 casos (mais 97), o Alentejo, quarta, com 28.459 (mais 50) e o Algarve, quinta, com 20.098 (mais 32). Os Açores somam 3.752 casos (mais 18 do que ontem) e a Madeira 6.458 (mais 35).

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem a liderança nos óbitos, com um total de 6.831 (mais 26 do que no sábado), segue-se a região Norte, com 5.206 (mais cinco do que sábado) e o Centro, com 2. 905 (mais cinco). O Alentejo regista um total de 947 vítimas mortais por Covid-19 (mais três do que no sábado), o Algarve 339 (mais dois), a Madeira 61 e os Açores 28 (nas regiões autónomas não se verifica alteração variação em relação a ontem).