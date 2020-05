OMS afirma que Covid-19 “pode não desaparecer” e alerta para problemas mentais

A Organização Mundial da Saúde (OMS) deixou o aviso que o novo coronavírus “pode nunca desaparecer” do mundo, ao mesmo tempo que alertou que a pandemia pode criar alguns problemas mentais devido ao isolamento social.

A OMS recusou prever durante quanto tempo é que o novo coronavírus continuaria a circular no ar, e pediu um “esforço em massa” para superá-lo, com todas as pessoas a seguir as regras estabelecidas pelos países que se baseiam nas medidas da organização.

“É importante saber: este vírus pode tornar-se apenas outro vírus endémico nas nossas comunidades e pode nunca desaparecer”, sustentou Michael Ryan, responsável de emergências da OMS. “Penso que não há promessas e não há datas. Esta doença pode estabelecer-se como um longo problema ou não”, sustentou.

O futuro da saúde mental

Relativamente aos problemas de saúde mental, o departamento da OMS entregou um relatório à Organização das Nações Unidas (ONU) onde falava sobre a importância do tema e os problemas que podem surgir no futuro.

“O isolamento, o medo, a incerteza, a turbulência económica – todos causam ou podem causar sofrimento psicológico”, descreveu Devora Kestel, diretora do departamento.

Kestel admitiu que o mundo deve esperar um aumento significativo de casos de doenças mentais, bem como um aumento da gravidade do problema, nomeadamente em crianças e jovens, que estiveram longe das escolas e convivência, bem como os profissionais de saúde que trabalharam diversas horas sem para e se tiveram de adaptar às circunstâncias de uma doença propagada por ar altamente fatal.

“A saúde mental e o bem estar de sociedades inteiras têm sido severamente impactadas por esta crise e são uma prioridade de ser abordadas urgentemente”, afirmou a diretora do departamento de saúde mental da OMS.

#COVID19 is already having a serious impact on people’s #MentalHealth

The 🌏🌎🌍 needs to urgently increase investment in services for mental health to prevent a massive increase in mental health conditions. 👉https://t.co/dU6KFAWk8l pic.twitter.com/t3TYAr1md6

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 14, 2020