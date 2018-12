Orçamento Regional com reforço de 100 milhões de euros

A discussão do Orçamento Regional para 2019 começa na próxima terça-feira, dia 11 de dezembro, na Assembleia Legislativa da Madeira. O documento prevê um reforço orçamental de cerca de 100 milhões de euros, sendo que grande parte das secretarias regionais que compõem o Executivo madeirense vão obter um aumento das verbas disponíveis.

A vice-presidência do Executivo madeirense, liderada por Pedro Calado, apesar de sofrer um corte substancial face ao último orçamento, vai gerir a maior verba ao nível dos organismos que fazem parte do Governo Regional, com 635 milhões de euros.

A Saúde e a Educação, secretarias regionais dirigidas por Pedro Ramos e Jorge Carvalho, serão outras áreas prioritárias, neste Orçamento Regional para 2019, com verbas alocadas de 371 e 366 milhões de euros.

Os Equipamentos e Infraestruturas é outra secretaria de enorme relevo, com a atribuição de 362 milhões de euros no Orçamento Regional.

