PAN e PEV sublinham importância da reabertura das escolas e da comunicação no desconfinamento

O PEV mostra-se satisfeito pelo esforço dos portugueses que permitiu a contenção da pandemia no último mês e argumenta que chegou a altura de desconfinar, ainda que numa reabertura muito bem pensada, comunicada e respeitosa das regras de distanciamento. Semelhante posição teve o PAN, que destacou a importância da comunicação e de uma gestão adequada da reabertura das escolas.

As declarações foram proferidas esta segunda-feira, no seguimento da reunião dos especialistas no Infarmed.

Começando por salientar o cumprimento das regras por parte da população que levou à situação que agora se verifica, Os Verdes pedem um planeamento estruturado da reabertura da economia, o passo que, defendem, terá de se seguir.

“A partir daqui é preciso desconfinar, ainda que com o planeamento que o PEV tem referido, para que as regras possam ser respeitadas por todos. A comunicação é, agora mais que nunca, importante para perceber porque é que uns têm de fazer de uma maneira e outros de outra”, argumentou Mariana Silva.

Para o partido ecologista, que reitera que terá ainda de analisar mais detalhadamente as sugestões, é importante a possibilidade de as escolas reabrirem mais cedo, mas é fundamental o respeito pelas regras de distanciamento. Como tal, o partido reforça “a ideia de que o número de alunos por turma deve ser reduzido”.

O PAN também destaca a importância da reabertura do ensino presencial, sobretudo para os mais novos, para quem o impacto do ensino à distância é claramente mais negativo. Além disso, o “gradualismo no regresso às escolas também permitiria fasear a própria testagem nos diferentes contextos educativos”, bem como vacinar os docentes, defende Inês de Sousa Real.

“O regresso às aulas não pode ser feito sem incluirmos no plano de vacinação o pessoal docente e não docente nos grupos de risco”, afirmou a líder da bancada do PAN, que aproveitou para manifestar alguma apreensão quanto ao curto intervalo entre a apresentação e implementação do plano de desconfinamento.