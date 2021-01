Pandemia aumenta procura por profissões ligadas a saúde e distribuição e produção alimentar

A Covid-19 aumentou a procura por profissionais nas áreas da saúde e distribuição e produção alimentar, ao mesmo tempo que levou a uma contração da necessidade por trabalhadores ligados ao turismo e à cultura, aponta um estudo do portal Brighter Future, da Fundação José Neves.

As profissões em que mais cresceu a empregabilidade foram a de enfermeiro, operador de máquinas, de fabrico de produtos alimentares e similares e, a fechar o top-3, carteiro. Por outro lado, rececionista de hotel, gerente de restauração e compositor/músico perfilam-se como as ocupações que experienciaram um maior decréscimo da procura.

As áreas com maior necessidade de trabalhadores, medida pela quantidade de ofertas de emprego, continuam a relacionar-se com tecnologia e comércio. Nesta categoria incluem-se programador de software, analista de sistema, operador de caixa, pessoal de informação administrativa ou especialista em recursos humanos.

O estudo do portal indica ainda que cerca de 80% das profissões registaram uma diminuição na procura do primeiro para o segundo trimestre do ano passado, mas a grande maioria recuperou desta perda do segundo para o terceiro trimestre, apesar de os níveis de procura ficarem ainda abaixo do verificado antes da pandemia.

Apenas duas profissões não verificaram melhorias no terceiro trimestre: professor de línguas fora do ensino oficial e diretor/gerente de outros serviços. Por outro lado, a procura por enfermeiros quadruplicou desde o início do ano.

Para o futuro, o portal aponta a importância da aprendizagem ativa, que visa “compreender as implicações de nova informação para os processos de decisão e de resolução de problemas”, e as estratégias de aprendizagem, que consistem na “capacidade de selecionar e utilizar métodos de formação e instrução adequados ao ensino de novas matérias”.