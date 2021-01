Periocidade de testagem nas escolas será avaliada em função da evolução da pandemia

A testagem nas escolas para despiste da Covid-19 iniciou-se esta quarta-feira na Escola Secundária Santa Maria do Olival, em Tomar, e o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, apontou que a periocidade para realização dos testes nos estabelecimentos escolares ainda será avaliada consoante a evolução da pandemia em Portugal.

De acordo com a diretora desta escola, Natália Nogueira, existem nove turmas em isolamento profilático após terem sido detetados casos, sendo que no conjunto do agrupamento o número de turmas em isolamento ascende para as 20.

Nesta escola vão ser hoje testados 400 alunos, 80 professores e 30 não docentes, com os testes a focarem-se na comunidade secundária, ou seja, entre o 10º e o 12º ano de escolaridade. Este é “um modelo complementar à decisão de se manter as escolas abertas, para dar proteção e segurança à comunidade escolar”, defendeu António Lacerda Sales durante a deslocação.

Questionado sobre a fase de vacinação para os docentes e não docentes, o secretário defendeu que esta chegará “na devida fase”, com os profissionais a concentrarem os esforços de vacinação nos profissionais de saúde na linha da frente e nos lares de idosos, locais onde se verificam vários surtos em todo o país.

Segundo a diretora da Escola Secundária Santa Maria do Olival, a logística desta testagem é difícil, mas a escola decidiu realizar os testes de antigénio aos alunos no ginásio, sendo estes administrados por duas equipas da Cruz Vermelha. “Temos de fazer o nosso melhor para os proteger”, admitiu Natália Nogueira em declarações à “RTP”.

O secretário da Saúde voltou a referir que os testes irão chegar a todas as escolas, mas que o início se prende nos concelhos de risco extremamente elevado, com o objetivo de reverter a tendência de aumento de números de infeções. “Estamos preparados. Nunca desistiremos”, disse Lacerda Sales aos jornalistas em Tomar.

Por sua vez, a secretária de Estado da Educação, Inês Ramires, admitiu que este é um “processo continuado ao longo do tempo”, sendo também “constante”. Inês Ramires adiantou aos jornalistas que já estão identificadas “dezenas de escolas” que irão receber estas ações de testagem até ao fim desta semana.