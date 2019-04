Portugal ainda tem 976 postos sem gasóleo, 156 sem gasolina e 603 sem os dois combustíveis

A plataforma Já Não Dá Para Abastecer garante que com o fim da greve dos motoristas de matérias perigosas, a sua missão chegou ao fim. No entanto, a questão não é bem assim porque ainda existem muitos postos sem acesso a combustível.

Segundo o líder da ANTRAM, Gustavo Paulo Duarte, ao início da tarde desta quinta-feira, o abastecimento dos postos de combustível vai começar a ser feito de forma regular, embora os níveis ainda demorem a ser repostos. Com o balanço da plataforma que acompanhou a crise energética da falta de combustíveis, ainda existem muitas que estão sem, as ditas, matérias perigosas.

O Vost diz que ainda há 976 postos sem gasóleo, 156 sem gasolina e 603 postos sem os dois combustíveis. Dividindo este valor por distritos, Lisboa, Porto e Aveiro são os mais prejudicados com esta greve e devido à corrida que os cidadãos fizeram.

Lisboa tem 425 postos sem combustíveis, o Porto tem 290 e Aveiro tem falta de combustíveis em 153 postos de abastecimento. Braga segue-se na lista com 145 e Faro com 82 ‘bombas’ sem abastecimento.

Leiria não conta com combustíveis em 79 postos, enquanto em Coimbra a falta atinge 68 gasolineiras. Mais a norte, Viseu tem 55 a precisar de abastecer e Viana do Castelo em 31 ‘bombas’. Castelo Branco precisa de abastecimento em 25 postos, Vila Real em 24 e a Guarda em 22. No sul, a cidade de Beja precisa de reabastecer em 15 gasolineiras, enquanto Bragança, a norte, tem 11 em falta com combustíveis.

A Galp lidera a lista de marcas em baixa, com 455 postos. Segue-lhe a BP com 307, de acordo com as contas da plataforma, segundo o portal. A Repsol também ocupa o pódio, no terceiro lugar, com 296 postos de abastecimento. A Prio, que tem vindo a destacar-se, tem 170 em baixo mas já veio garantir que o seu terminal de tanques vai estar aberto em permanência até domingo. A Cepsa ainda tem 149 postos sem abastecimento, o Intermarché tem 121 em baixo e o Jumbo não conta com combustíveis em 51 postos.

Desde a meia-noite de segunda-feira que um total de 901 mil utilizadores consultaram a plataforma num total de 1,7 milhões de visualizações. O pico teve lugar às 18 horas de terça-feira com 70,6 mil utilizadores em linha.

Consulte os postos de combustível onde pode ou não pode abastecer.