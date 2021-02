Portugal com mais 1.502 casos confirmados e 111 mortes por Covid-19

Portugal regista um total de 788.561 casos confirmados da doença Covid-19, mais 1.502 face ao dia anterior, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira, 16 de fevereiro. O número de vítimas mortais por infeção com o novo coronavírus aumentou para 15.522, mais 111 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

Os casos ativos de Covid-19 ascendem hoje aos 95.320 infetados, menos 7.474 do que na segunda-feira. Quanto a internamentos, a DGS reporta 4.482 internamentos (menos 350 do que ontem), dos quais 752 (menos 32 do que na segunda-feira) em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Portugal regista 677.719 casos recuperados desde o início da pandemia no país, mais 8.865 do que na segunda-feira. A DGS adianta também que se encontram em vigilância 123.180 pessoas, menos 8.341 do que ontem.

De acordo com os dados da organismo liderado por Graça Freitas, existem hoje 322.511 casos registados na região Norte, 112.694 no Centro, 296.820 em Lisboa e Vale do Tejo, 27.852 casos no Alentejo, 19.472 no Algarve, 3.672 casos na Região Autónoma dos Açores e 5.540 na Região Autónoma da Madeira.

Dos 15.522 óbitos, registam-se 5.070 no Norte, 2.765 no Centro, 6.394 em Lisboa e Vale do Tejo, 898 no Alentejo, 308 no Algarve, 28 nos Açores e 59 óbitos na Madeira.

Atualmente, existem 356.401 homens e 431.895 mulheres infetados pelo novo coronavírus. Quanto aos óbitos, contabilizam-se 8.097 homens e 7.425 mulheres.

No comunicado desta quarta-feira, a DGS ressalva que está a investigar 265 casos quanto à identificação do género. “Os casos de sexo desconhecido encontram-se sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática”, explica a DGS.