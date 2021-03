Portugal com mais 457 casos confirmados e oito mortes por Covid-19

Portugal regista um total de 817.080 casos confirmados da doença Covid-19, mais 457 face ao dia anterior, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado, 20 de março. O número de vítimas mortais por infeção com o novo coronavírus aumentou para 16.762, mais oito vítimas mortais nas últimas 24 horas.

Os casos ativos de Covid-19 ascendem hoje aos 33.394 infetados, menos 305 do que na sexta-feira. Quanto a internamentos, a DGS reporta 744 internamentos (menos 45 do que ontem), dos quais 170 (menos 12 do que na sexta-feira) em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Portugal regista 766.924 casos recuperados desde o início da pandemia no país, mais 754 do que os registados no último boletim. A DGS adianta também que se encontram em vigilância 14.734 pessoas, menos 181 do que na sexta-feira.

De acordo com os dados da organismo liderado por Graça Freitas, existem hoje 329.340 casos registados na região Norte, 116.594 no Centro, 309.603 em Lisboa e Vale do Tejo, 28.873 casos no Alentejo, 20.404 no Algarve, 3.945 casos na Região Autónoma dos Açores e 8.321 na Região Autónoma da Madeira.

Dos 16.762 óbitos, registam-se 5.287 no Norte, 2.985 no Centro, 7.080 em Lisboa e Vale do Tejo, 966 no Alentejo, 351 no Algarve, 28 nos Açores e 65 óbitos na Madeira.

Atualmente, existem 369.938 homens e 446.852 mulheres infetados pelo novo coronavírus. Quanto aos óbitos, contabilizam-se 8.799 homens e 7.963 mulheres.

No comunicado deste sábado -feira, a DGS ressalva que está a investigar 290 casos quanto à identificação do género. “Os casos de sexo desconhecido encontram-se sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática”, explica a DGS.