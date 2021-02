Portugal com mais 9.083 casos confirmados e 240 mortes por Covid-19

Portugal regista um total de 740.944 casos confirmados da doença Covid-19, mais 9.083 face ao dia anterior, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, 3 de fevereiro. O número de vítimas mortais por infeção com o novo coronavírus aumentou para 13.257, mais 240 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

Os casos ativos de Covid-19 ascendem hoje aos 164.513 infetados, menos 2.375 do que na terça-feira. Quanto a internamentos, a DGS reporta 6.684 internamentos (menos 91 do que ontem), dos quais 877 (mais 25 do que na terça-feira) em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Portugal regista 563.174 casos recuperados desde o início da pandemia no país, mais 11.218 do que na terça-feira. A DGS adianta também que se encontram em vigilância 209.261 pessoas, menos 6.275 do que ontem.

De acordo com os dados da organismo liderado por Graça Freitas, existem hoje 311.373 casos registados na região Norte, 105.421 no Centro, 272.471 em Lisboa e Vale do Tejo, 25.941 casos no Alentejo, 17.836 no Algarve, 3.561 casos na Região Autónoma dos Açores e 4.341 na Região Autónoma da Madeira.

Dos 13.257 óbitos, registam-se 4.654 no Norte, 2.353 no Centro, 5.230 em Lisboa e Vale do Tejo, 721 no Alentejo, 230 no Algarve, 25 nos Açores e 44 óbitos na Madeira.

Atualmente, existem 334.689 homens e 406.026 mulheres infetados pelo novo coronavírus. Quanto aos óbitos, contabilizam-se 6.905 homens e 6.352 mulheres.

No comunicado desta quarta-feira, a DGS ressalva que está a investigar 229 casos quanto à identificação do género. “Os casos de sexo desconhecido encontram-se sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática”, explica a DGS.