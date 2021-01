Portugal é o país com mais mortes por um milhão de habitantes

Portugal é dos países do mundo que reporta o maior número de novos casos de Covid-19 por um milhão de habitantes desde a semana passada. E agora, os últimos dados indicam que o país lidera também no número de mortes por um milhão de habitantes.

Nos últimos sete dias, Portugal tem batido recordes quanto ao número de óbitos diários por Covid-19. Esta quinta-feira, o teto ficou nos 221 óbitos fazendo com que o país ficasse à frente do Reino Unido, que tinha, até esta quinta-feira, o indicador mais alto do mundo. É a primeira vez, desde o início da pandemia, que Portugal está na pior posição comparativa possível tanto em número de novos casos como de mortes reportadas, de acordo com os dados consultados pelo “Expresso“, esta sexta-feira, 22 de janeiro.

Por cá são reportadas, em média, diariamente 18,2 mortes por um milhão de habitantes. A média atual da União Europeia é 7,6 por um milhão de habitantes, menos de metade do valor em Portugal. Já nas mortes reportadas, desde o início da pandemia até ontem, os 950 óbitos por 1 milhão de habitantes posicionam Portugal em 27.º. Em números absolutos, esta posição baixa para 33.º, com 9686 mortes.

A trajetória portuguesa que marca os novos casos continua em clara tendência ascendente e visivelmente demarcada da média dos outros Estados-membros. Esta quinta-feira, a Direção-Geral de Saúde contabilizou 13.544 casos confirmados, uma ligeira baixa quando comparado com o dia anterior, altura em que as novas infeções bateram um novo máximo: 14 647 casos diários.