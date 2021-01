Portugal regista 275 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas. Óbitos são 10.469 desde o início da pandemia

Portugal conta com um total de 636.190 casos confirmados de Covid-19, mais 11.721 do que ontem, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, 24 de janeiro de 2021.

O número de vítimas mortais por infeção com novo coronavírus aumenta para 10.469, registando-se mais 275 mortos nas últimas 24 horas, dos quais 125 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 57 na região Norte, 54 no Centro, 30 no Alentejo, oito no Algarve e um na Região Autónoma da Madeira. Trata-se do maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia. Ontem sábado registaram-se 274 óbitos.

Há, neste momento, em Portugal 169.230 casos ativos de infeção por novo coronavírus, mais 6.279 do que ontem. Registam-se 6.117 internados (mais 195 do que ontem), dos quais 742 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 22).

No total, há a assinalar 456.491 casos de pessoas que recuperaram da doença à data de hoje, mais 5.167 do que no sábado. A Direcção-Geral da Saúde adianta também que o número de contactos em vigilância abrange atualmente 210.664 pessoas, mais 4.432 do que no sábado.

De acordo com os dados do organismo liderado por Graça Freitas, dos 636.190casos confirmados por Covid-19 em Portugal, 349.132 são mulheres e 286.864 homens. No entanto, registam-se mais óbitos do sexo masculino: 5.453. Os restantes 5.016 pertencem ao sexo feminino. Tanto nos homens como nas mulheres, a maior parte das vítimas tem mais de 80 anos.

Por regiões, o Norte é líder em número de casos, com 284.344 confirmados até este domingo, mais 4.188 do que ontem. A região de Lisboa e Vale do Tejo é a segunda mais atingida, com um total de 218.997 casos confirmados (mais 4.167 do que ontem), a região Centro, terceira, contabiliza 89.314 casos (mais 2.219), o Alentejo, quarta, com 21.995 (mais 623) e o Algarve, quinta, com 15.065 (mais 424). Os Açores somam 3.229 casos (mais 49 do que ontem) e a Madeira 3.246 (mais 51).

A região Norte também lidera em número de óbitos, com um total de 4.077 (mais 57 do que no sábado), segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 3.873 (mais 125 face a ontem) e o Centro, com 1.765 (mais 54). O Alentejo regista um total de 535 vítimas mortais por Covid-19 (mais 30 do que no sábado), o Algarve 165 (mais oito), a Madeira 32 (mais um) e os Açores 22 (não se verifica variação em relação a ontem).