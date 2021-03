Portugal regista mais 22 mortes e 642 casos de Covid-19

Portugal conta com um total de 811.948 casos confirmados de Covid-19, mais 642 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira, 10 de março. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 16.617 registando-se mais 22 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

A DGS revela que atualmente existem 327.917 casos registados no Norte (mais 136), 115.832 no Centro (mais 121), 307.517 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 291), 20.267 no Algarve (mais 13), 3.805 casos na Região Autónoma dos Açores, 7.935 na Região Autónoma da Madeira (mais 69) e 28.675 casos no Alentejo (mais 13).

Atualmente existem 1.201 internados (menos 77), dos quais 283 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (menos 29) e 738.179 casos recuperados em Portugal, mais 3.961 do que os registados ontem.

Quanto aos óbitos, do total das 16.617 mortes, 5.267 registam-se no Norte (mais cinco), 2.962 no Centro (mais cinco), 6.988 em Lisboa e Vale do Tejo (mais sete), 346 no Algarve (mais dois), 28 nos Açores, 961 no Alentejo (mais dois). Registam-se 64 mortes por Covid-19 na Madeira, mais uma que ao dia de ontem.

Atualmente existem 367.471 homens e 444.194 mulheres infetados pelo novo coronavírus, sendo que existem 283 pessoas infetadas cujo género é desconhecido. Em termos de óbitos contabilizam-se 8.714 homens e 7.903 mulheres.

Encontram-se em vigilância 21.175 pessoas, menos 921 do que no dia de ontem. Registam-se ainda 57.152 casos ativos, menos 3.341 do que o verificado ontem.

O grupo etário com o maior número de casos verifica-se entre os 40 e 49 anos, com 59.680 homens e 75.480 mulheres, aos quais se acrescentam 45 pessoas de sexo desconhecido, num total de 135.205 casos. O maior número de óbitos regista-se acima dos 80 anos, com 5.041 homens e 5.940 mulheres, num total de 10.981 mortes.