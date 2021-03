Portugal regista mais 30 mortes e 847 casos de Covid-19

Portugal conta com um total de 811.306 casos confirmados de Covid-19, mais 847 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira, 9 de março. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 16.595 registando-se mais 30 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

A DGS revela que atualmente existem 327.781 casos registados no Norte (mais 147), 115.711 no Centro (mais 63), 307.226 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 288), 20.254 no Algarve (mais quatro), 3.806 casos na Região Autónoma dos Açores, 7.866 na Região Autónoma da Madeira (mais 344) e 28.662 casos no Alentejo (mais três).

A DGS alerta para a descida de dois números nos casos por infeção nos Açores, que “reflete uma descida do número total de casos da RA dos Açores, por força da necessidade de transferência de três casos para as respetivas regiões de ocorrência, tendo sido notificado um caso na RA dos Açores no dia em análise”.

Por sua vez, o aumento notável na Madeira deve a atrasos na notificação de casos positivos. “Dos dados apresentados da RA da Madeira, 92% dos casos teve um período entre o diagnóstico e notificação superior a 48 horas, decorrente de intercorrências informáticas de um laboratório na região e que se encontram em processo de regularização”.

Atualmente existem 1.278 internados (menos 125), dos quais 312 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (menos 30) e 734.218 casos recuperados em Portugal, mais 1.872 do que os registados ontem.

Quanto aos óbitos, do total das 16.595 mortes, 5.263 registam-se no Norte (mais três), 2.957 no Centro (mais seis), 6.981 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 20), 344 no Algarve, 28 nos Açores, 959 no Alentejo (mais um). Registam-se 63 mortes por Covid-19 na Madeira.

Atualmente existem 367.154 homens e 443.881 mulheres infetados pelo novo coronavírus, sendo que existem 271 pessoas infetadas cujo género é desconhecido. Em termos de óbitos contabilizam-se 8.696 homens e 7.899 mulheres.

Encontram-se em vigilância 22.096 pessoas, menos 1.785 do que no dia de ontem. Registam-se ainda 60.493 casos ativos, menos 1.055 do que o verificado ontem.

O grupo etário com o maior número de casos verifica-se entre os 40 e 49 anos, com 59.633 homens e 75.427 mulheres, aos quais se acrescentam 45 pessoas de sexo desconhecido, num total de 135.105 casos. O maior número de óbitos regista-se acima dos 80 anos, com 5.032 homens e 5.938 mulheres, num total de 10.970 mortes.