Portugal regista mais 541 casos positivos e 15 mortes por covid-19

Portugal tem um total de 814.257 casos positivos de covid-19, mais 541 face ao dia de ontem, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelado este domingo. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 16.684, mais 15 mortes nas últimas 24 horas. O país tem 38.156 casos ativos, menos 2.632.

O boletim da DGS refere que existem 976 internados, menos quatro, sendo que 242 estão em Unidades e Cuidados Intensivos (UCI), menos 11.

O país tem 759.417 casos recuperados , mais 3.158 do que no dia anterior.

O Norte tem 328.502 casos confirmados de covid-19 (mais 108), Lisboa e Vale do Tejo possui 308.480 casos de infeção (mais 242), 116.219 no Centro (mais 115), 28.753 no Alentejo (mais 27), 20.320 no Algarve (mais nove), 3.878 casos na Região Autónoma dos Açores (mais 10) e 8.105 na Região Autónoma da Madeira (mais 30).

Lisboa e Vale do Tejo tem 7.030 mortes (mais seis), 5.281 no Norte (mais quatro), 2.970 no Centro (mais quatro) e 963 casos no Alentejo (mais um). No Algarve, o número de mortos manteve-se em 348, na Região Autónoma dos Açores manteve-se em 28 e na Região Autónoma da Madeira continua a ser de 64.

Dos casos confirmados de coronavírus, são 368.627 homens e 445.345 são mulheres, e 285 casos dados como não identificados.

Das vítimas mortais registadas, 8.748 eram homens e 7.936 mulheres.

Nos casos confirmados a faixa etária nos homens, dos 40-49, é a mais afetada com 59.838, seguindo-se a dos 20-29, com 54.483 casos, e a dos 30-39 com 53.264 casos. Nas mulheres a faixa etária mais afetada é a dos 40-49, com 75.651 casos positivos, seguida da dos 50-59 com 67.663 casos, e a dos 30-39 com 63.545 casos.

Nas mortes a faixa etária mais afetada, nos homens, é a dos 80+, com 5.057, seguida por 70-79 com 2.224, e a dos 60-69 com 1.025. Nas mulheres a faixa etária mais afetada é a dos 80+ com 5.964, seguida pela dos 70-79 com 1.306, e a dos 60-69 com 452.

Casos

Grupo etário Homens Mulheres Desconhecido 0-9 22.972 22.052 8 10-19 37.580 37.972 15 20-29 54.483 61.715 93 30-39 53.264 63.545 63 40-49 59.838 75.651 46 50-59 53.127 67.663 26 60-69 39.670 42.899 15 70-79 25.354 28.651 2 80+ 22.339 45.197 17 Total 368.627 445.345 285

Fonte: DGS

Óbitos

Grupo etário Homens Mulheres 0-9 1 1 10-19 1 1 20-29 7 5 30-39 21 20 40-49 89 61 50-59 323 126 60-69 1.025 452 70-79 2.224 1.306 80+ 5.057 5.964 Total 8.748 7.936

Fonte: DGS

Atualizado às 14:34