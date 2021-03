Portugal registou mais 450 casos confirmados e seis mortes por Covid-19

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 450 casos confirmados da doença Covid-19, aumentando o total desde o início da pandemia para 817.530 , de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo, 21 de março.

O número de vítimas mortais por infeção com o novo coronavírus subiu para 16.768, com mais seis vítimas mortais nas últimas 24 horas, o número mais baixo desde 10 de outubro.

Os casos ativos de Covid-19 ascendem aos 33.443 infetados, mais 49 do que no sábado. Quanto a internamentos, a DGS reporta 765 (mais 21 do que ontem), dos quais 170 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Portugal regista 767.310 casos recuperados desde o início da pandemia no país, mais 395 do que os registados no último boletim. A DGS adianta também que se encontram em vigilância 14.986 pessoas, mais 252 do que no sábado.

Segundo o organismo liderado por Graça Freitas, existem hoje 329.484 casos registados na região Norte, 116.661 no Centro, 309.757 em Lisboa e Vale do Tejo, 28.897 casos no Alentejo, 20.425 no Algarve, 3.954 casos na Região Autónoma dos Açores e 8.352 na Região Autónoma da Madeira.

Dos 16.768 óbitos, registam-se 5.289 no Norte, 2.986 no Centro, 7.083 em Lisboa e Vale do Tejo, 966 no Alentejo, 351 no Algarve, 28 nos Açores e 65 na Madeira.

Até à data, 370.138 homens e 446.852 mulheres infetados pelo novo coronavírus. Quanto aos óbitos, contabilizam-se 8.803 homens e 7.965 mulheres.

[Atualizada às 14h16]