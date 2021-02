Portugal tem mais 1.186 casos positivos e 65 mortes por covid-19

Portugal tem um total de 797.525 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus (Covid-19), mais 1.186 face ao dia de ontem, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelado este domingo. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 15.962, mais 65 mortes nas últimas 24 horas. Casos ativos passaram a ser 82.341 menos 1.185 face ao dia anterior.

Estão internadas 3.316 internados, mais 32 face ao dia anterior, e 638 em Unidades e Cuidados Intensivos (UCI), menos 18. Estão contabilizados Há ainda a destacar um aumento dos casos recuperados para 699.222, mais 2.306 do que na sexta-feira.

Quanto aos casos positivos estão confirmados 324.612 (mais 358). Lisboa e Vale do Tejo tem 301.242 casos de infeção (mais 484), 114.051 no Centro (mais 202), 28.141 casos no Alentejo (mais 42), 19.810 no Algarve (mais 22), 3.717 casos na Região Autónoma dos Açores (mais sete) e 5.952 na Região Autónoma da Madeira (mais 71).

Lisboa e Vale do Tejo regista 6.630 mortes (mais 35), 5.151 no Norte (mais 11), 2.844 no Centro (mais 15), 922 casos no Alentejo (mais um) e 328 no Algarve (mais três). Na Região Autónoma dos Açores, o número de mortos manteve-se em 28 e na Região Autónoma da Madeira continua a ser de 59.

Do total de casos confirmados de coronavírus 360.554 são de homens, e 436.700 mulheres, e 271 dados como desconhecidos.

Das vítimas mortais registadas, 8.337 eram homens e 7.625 mulheres.