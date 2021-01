Portugal tem mais 12.435 casos positivos e 293 mortes por covid-19

Portugal já tem 711.018 casos confirmados de Covid-19, mais 12.435 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado, 30 de janeiro. Casos ativos são 179.939, menos 1.872. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 12.179 registando-se mais 293 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

Foram registados mais 14.014 pessoas recuperadas de covid-19, elevando total para 518.900.

A DGS revela que atualmente existem 303.581 casos registados no Norte (mais 3.155), 101.150 no Centro (mais 2.499), 257.203 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 5.961), 17.005 no Algarve (mais 268), 3.466 casos na Região Autónoma dos Açores (mais 25), 3.954 na Região Autónoma da Madeira (mais 91) e 24.659 casos no Alentejo (mais 436).

Atualmente existem 6.544 internados (menos 83), dos quais 843 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais 37).

Quanto aos óbitos, 4.453 registam-se no Norte (mais 65), 2.124 no Centro (mais 63), 4.682 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 136), 205 no Algarve (mais nove), 24 nos Açores, 651 no Alentejo (mais 17). Registam-se 40 mortes por Covid-19 na Madeira (mais três).

Do total de casos positivos de coronavírus, 321.044 foram em homens e 389.749 em mulheres. 225 encontravam-se em investigação.

Nas mortes, 6.338 foram em homens e 5.841 em mulheres.

Atualizado às 14:34