Portugal terá apenas sete camas disponíveis nos cuidados intensivos para doentes de Covid-19

Portugal está perto de ficar sem camas disponíveis para doentes de Covid-19 nas unidades de cuidados intensivos (UCI) dos hospitais. De acordo com a Reuters, o país tem apenas sete camas livres neste sábado. Isto, numa altura em que o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde (DGS) registava mais 12.435 casos confirmados de Covid-19 e mais 1.872 mortes, nas últimas 24 horas.

Dados do Ministério da Saúde, citados pela agência de notícias anglo saxónica, indicam que Portugal conta hoje com 850 camas disponíveis em UCI. Mas os dados da DGS indicavam que 843 estavam já ocupadas este sábado, mais 37 do que ontem. No seu conjunto, os hospitais portugueses têm 420 camas adicionais para cuidados intensivos, mas destinam-se para o tratamento de doentes “não-covid”.

Com as camas disponíveis a escassear, as autoridades de saúde decidiram transferir alguns doentes críticos para as regiões autónomas portuguesas, nomeadamente os Açores e Madeira. Na sexta-feira, concretizou-se já a transferência de três doentes da zona de Lisboa para a Madeira.

A pressão sobre a capacidade de resposta do sistema de saúde português continua a aumentar. Segundo a Reuters, o Ministério da Justiça fez saber na sexta-feira que o Instituto de Medicina Legal, organismo cuja função é lidar com autópsias forenses em casos de polícia e outros, solicitou um camião-refrigerador para guardar corpos, uma vez que as funerárias não estão a ser capazes de levar todos com rapidez suficiente.

De acordo com a agência Lusa, os dados da DGS confirmam que Portugal está perto de duplicar o número de óbitos por Covid-19 em 30 dias. De um total 6.906 óbitos em 31 de dezembro, registaram-se hoje 12.179 mortes.

Portugal contabiliza hoje 179.939 casos de Covid-19 ativos, mais 107.443 do que registava no final do ano de 2020. Desde o início da pandemia da Covid-19, o país conta apenas com 518 mil casos recuperados, contra um total de 711.018 casos confirmados.

Na quinta-feira, o Parlamento aprovou o prolongamento do estado de emergência, com o Governo a decretar um reforço das restrições criadas para combater a propagação do novo coronavírus, incluindo o confinamento generalizado da população e limitação das saídas de cidadãos portugueses para fora do território nacional.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.206.873 mortos resultantes de mais de 102 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.