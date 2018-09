Preços da eletricidade e gás em Espanha e Portugal são dos mais caros da União Europeia

A Espanha foi o sexto país da União Europeia com eletricidade mais cara no segundo semestre de 2017, noticia hoje o jornal “El Economista”, baseando-se em dados compilados pelo Eurostat. Os consumidores espanhóis pagaram 0,2177 euros por kWh, acima da média registada nos 28 países da União Europeia.

Em Portugal, o preço da eletricidade foi ainda mais caro, situando-se na quinta posição. No topo da tabela destacam-se a Alemanha, a Dinamarca e a Bélgica. Quanto aos preços mais baixos, verificaram-se na Bulgária, na Lituânia e na Hungria. O jornal “El Economista” salienta que o preço da eletricidade na Alemanha foi o triplo em relação à Bulgária.

No que respeita ao gás, os preços mais altos foram praticados na Suécia e na Dinamarca, seguindo-se a Itália, a Espanha, a Holanda e Portugal, todos acima da média da Zona Euro.

Os preços da eletricidade para os consumidores domésticos na União Europeia têm mantido uma trajetória estável desde 2016, após uma subida acentuada entre 2010 e 2015. No que respeita aos impostos aplicados à eletricidade e gás, a Dinamarca lidera a tabela com 69,4% do preço final, seguindo-se a Alemanha e Portugal.