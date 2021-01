Presidenciais: 198 mil eleitores votaram antecipadamente

Cerca de 198 mil eleitores já votaram antecipadamente para as eleições que vão eleger o próximo Presidente da República, revela o Ministério da Administração Interna em comunicado. Estes votos correspondem a mais de 80% do total de inscritos na modalidade de voto antecipado em mobilidade.

Nos 308 concelhos do continente e das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, as câmaras municipais viram um total de 197.903 eleitores dirigirem-se às urnas para depositarem o seu voto para as presidenciais.

Os eleitores que não votaram antecipadamente mas que se encontravam inscritos ainda podem exercer o seu direito ao voto no próximo domingo, 24 de janeiro.

Em ano anteriores, esta modalidade de voto apenas era disponível nas capitais de distrito e nas ilhas das Regiões Autónomas, sendo que este ano foi alargada a todos os concelhos de Portugal.

De acordo com os dados revelados pela Administração Interna, nas eleições para o Parlamento, em 2019, 50.638 pessoas votaram antecipadamente.