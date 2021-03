Primeiro-ministro agradece a profissionais de saúde franceses e luxemburgueses e destaca “solidariedade europeia”

O primeiro-ministro António Costa agradeceu este domingo, através da rede social “Twitter”, às equipas de profissionais de saúde de França e Luxemburgo, destacando a “fraternidade e solidariedade europeia”.

Costa começou por destacar à equipa de profissionais de saúde de França pelo auxílio no Hospital Garcia de Orta, que chegou há um mês para assumir funções na unidade de terapia intensiva do hospital de Almada.

O meu agradecimento à equipa de profissionais de saúde de #França que no último mês deu expressão concreta à fraternidade e à solidariedade europeia no Hospital Garcia de Orta, em #Almada, num dos momentos mais difíceis do combate à pandemia.#COVID19

— António Costa (@antoniocostapm) March 14, 2021