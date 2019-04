Prio de Oeiras, Repsol de Benfica e outros cinco postos vão ser reabastecidos

Os sete camiões cisterna que saíram no final da manhã da Companhia de Logística de Combustíveis, em Aveiras de Cima, com vista a cumprir os serviços mínimos impostos pelo Governo, vão reabastecer sete postos de combustível na capital.

A Prio de Oeiras, da Damaia e de Ranholas, a Repsol de Alcoitão e de Benfica, a BP do Restelo e a Galp junto do aeroporto de Lisboa são os sete locais onde se espera o reabastecimento até ao final do dia. De relembrar que, neste momento, há cerca de 1200 bombas de gasolina encerradas por ‘rutura de stock’.

A rede Prio também garantiu o reabastecimento dos seus 250 postos de combustível espalhados pelo país. Por volta das 14 horas, saíram quatro camiões cisterna da sede da gasolineira, em Gafanha da Nazaré, com o intuito de repor a oferta de combustíveis nos postos Prio.