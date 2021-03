Quem recusar a vacina da AstraZeneca vai para o fim da lista, alerta ‘task force’

Quem recusar tomar a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 perderá a vez e terá que ficar à espera. E, mesmo na última fase da operação, será imunizado com a que estiver disponível, avisa o coordenador da task force para o plano nacional de vacinação ao jornal “Público“, esta sexta-feira.

“O princípio no processo de vacinação é a não escolha da vacina, porque as vacinas aprovadas são igualmente boas e seguras”, justifica o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo ao jornal.

A notícia chega depois de Portugal ter decidido, ontem, retomar a vacinação, já na segunda-feira, com o fármaco da AstraZeneca-Universidade de Oxford, depois de a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) ter atestado a segurança e eficácia da vacina, cuja administração tinha sido suspensa em vários países europeus. Com esta decisão, a cacinação de 120 mil pessoas foi atrasada por uma semana. Professores e funcionários do pré-escolar e primeiro ciclo começam a ser vacinados no fim-de-semana de 27 e 28 de março.