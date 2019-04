Recolha de resíduos em risco de paragem de serviços, alerta AEPSA

A Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente (AEPSA) deixa o aviso para o risco de paragem nos serviços de recolha de resíduos. A entidade “manifesta a sua extrema preocupação e solicita uma resposta política urgente”.

Em comunicado a associação fala vem alertar para as “graves consequências que a atual situação no mercado de combustíveis, que todo o País atravessa, está já a ter nas suas empresas associadas, em particular do setor da recolha, tratamento e valorização de resíduos sólidos urbanos”.

A AEPSA relembra que “este contexto pode trazer graves consequências a nível de gestão operacional de recolha de resíduos sólidos urbanos, por manifesta insuficiência de combustível capaz de responder aos meios operacionais e técnicos, mas não só”, mostrando-se preocupada com as implicações que esta situação pode trazer ao nível da saúde pública”.