Regulador norte-americano aprova vacina da Johnson & Johnson e garante que é eficaz e segura

O regulador norte-americano, Food and Drug Administration, aprovou a vacina produzida pela Johnson & Johnson para utilização de emergência em todo o país, admitindo que esta é segura e eficaz contra a Covid-19. Atualmente, esta é a única vacina que promete a imunização através de uma única dose.

As análises à vacina apresentam uma taxa de eficácia de 86% contra a variante que circula nos Estados Unidos, 87,6% na variante do Brasil e de 82% contra a variante sul-africana. No total, e apesar de não ter um nível de eficácia tão elevado como a Pfizer, AstraZeneca ou Moderna, a vacina produzida pela Johnson & Johnson apresenta um nível de eficácia de 66% para prevenir casos moderados e severos de coronavírus.

O pedido de utilização de emergência foi realizado na semana passada com o intuito de disponibilizar a vacina no mercado mundial e inocular o maior número de pessoas. “O nosso registo na OMS marca outro passo importante no esforço para combater Covid-19 e também o nosso compromisso inabalável com o acesso equitativo”, apontou Paul Stoffels, diretor científico da Johnson & Johnson, no comunicado emitido na semana passada.

A farmacêutica sustenta que dispões de quatro milhões de doses da sua vacina já prontas a enviar para todo o território, conforme os pedidos de cada estado. Ainda assim, autoridades federais mostraram desagrado por a farmacêutica não ter produzido mais vacinas enquanto esperava pela autorização.