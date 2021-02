Reino Unido quer todos os adultos com primeira dose da vacina até final de julho

Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, revelou hoje que o objetivo do Executivo passa por administrar a primeira dose da vacina contra o coronavírus a todos os adultos do Reino Unido antes do final de julho.

“Ter atingido 15 milhões de vacinações (semana passada) foi um marco significativo, mas não vamos desistir, quero ver uma implantação cada vez mais rápida nas próximas semanas”, disse o chefe de governo em comunicado divulgado pelo seu gabinete oficial e reproduzido pela agência EFE.

Esta previsão do Governo de Boris Johnson antecipa em dois meses a meta inicialmente estipulada pelo Executivo já que a anterior previsão antecipava que a primeira dose fosse administrada antes do final de setembro.

A aceleração desse calendário inclui a meta de que as pessoas com mais de 50 anos, bem como aquelas com condições que aumentem a sua vulnerabilidade ao coronavírus, possam ser imunizadas antes de 15 de abril.