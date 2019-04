Rent-a-car vai parar as frotas

A Europcar afirma que “esta situação é muito negativa para a nossa atividade”. Paulo Moura, diretor geral da Europcar frisa que caso a situação persista “seremos forçados a ter a frota parada, o que representa um grande prejuízo não só para o setor mas também para o turismo em geral”, e acrescenta que “sem mobilidade não há turismo”. Diz ainda Paulo Moura que a empresa tem estado em contacto com os organismos de turismo e do setor. Faria de Vasconcelos diz ainda estar a empresa “a acompanhar de perto a evolução das negociações e tentar minimizar qualquer impacto na Páscoa dos clientes.”

Gonçalo Faria de Vasconcelos, diretor de marketing da Sixt afirma que “a escassez de combustíveis já começou a afetar a indústria rent-a-car, com vários clientes a ter dificuldade em devolver a viatura com depósito cheio, o que pode originar custos adicionais, e das próprias estações em ter viaturas disponíveis para responder ao elevado número de reservas, característico desta época”.

As empresas de rent-a-car estão a receber carros dos clientes sem os depósitos atestados e, caso a situação de falta de combustíveis persista, vão parar as frotas.

