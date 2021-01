Sanofi vai ajudar BioNTech e Pfizer a produzir 125 milhões de doses da vacina contra a Covid-19

A farmacêutica francesa Sanofi concordou em produzir milhões de doses da vacina da Pfizer/BioNTech, de forma a acelerar a produção da vacina que tem de ser distribuída para todo o mundo devido aos acordos realizados com vários governos, aponta a “Bloomberg”.

A Sanofi irá dar uma unidade de produção, localizada em Frankfurt, à BioNTech, para que a farmacêutica consiga produzir mais doses antes do fim do trimestre. O objetivo é entregar as doses antes do verão, para que a população mais vulnerável e de risco esteja vacinada até fim de agosto, iniciando posteriormente a vacinação de outros grupos.

Este negócio irá permitir a produção de 125 milhões de doses da vacina, cujo destino é a União Europeia.

O empréstimo das instalações da Sanofi à BioNTech chegam depois da farmacêutica francesa falhar nos testes clínicos da vacina desenvolvida em parceria com a GlaxoSmithKline, significando que a vacina não fica disponível até ao verão. Desta forma, o negócio entre as duas farmacêuticas europeias permite compensar as perdas da Sanofi e acelerar o processo de distribuição da vacina da Pfizer/BioNTech.

Esta foi uma solução encontrada pela parceria europeia e norte-americana para aumentar a oferta pela imunidade contra a Covid-19 dado a procura dos países, expandindo a produção da vacina para outras fábricas e também de fornecedores.