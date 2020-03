Solverde fecha todos os casinos

A Solverde “requereu autorização ao Estado português para encerrar todos os seus casinos físicos – Espinho, Chaves, Vilamoura, Praia da Rocha e Monte Gordo – cooperando deste modo no esforço colectivo realizado pelo Governo, autoridades e população portuguesa em geral contra a pandemia do novo coronavírus/Covid-19”, refere o grupo em comunicado oficial.

A Solverde salienta que esta decisão foi tomada de livre vontade e conscientemente, “tendo em vista proteger os nossos colaboradores e clientes sem que tenha havido nos nossos casinos qualquer suspeita”. Esta decisão torna-se efectiva a partir de 14 de Março, por um período previsto de 14 dias.

O requerimento decorre do facto de os casinos serem uma concessão, pelo que o seu encerramento tem de ser autorizado pela entidade concessionária, o Estado, sob pena de a sociedade que detém a concessão incorrer em incumprimento.

A Solverde – Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, fundada em 1972 por Manuel de Oliveira Violas e com mais de 45 anos de actividade, detém a concessão de jogo do Casino Espinho, inaugurado em 1974, dos três casinos do Algarve – Vilamoura, Monte Gordo e Praia da Rocha, em funcionamento desde 1996, e do Casino de Chaves que abriu portas em 2008.

Na indústria hoteleira, o grupo liderado pelos irmãos Manuel e Celeste Violas possui o Hotel Apartamento Solverde, em Espinho, o Hotel Solverde Spa & Wellness Center, em Gaia, o Hotel Algarve Casino, na Praia da Rocha e o Hotel Casino Chaves, em Chaves. Em 2017 lançou a plataforma de jogo online.