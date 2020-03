Subiram para 21 o número de pessoas infetadas com o Covid-19 em Portugal

São 21 as pessoas infetadas com o coronavírus em Portugal, avança a RTP1. Tratam-se três jovens, com idades compreendidas entre os dez e os 19 anos. Há ainda 47 casos suspeitos que aguardam resultados.

O site da Direcção-Geral da Saúde não confirma. Segundo um comunicado do ministério da Saúde, a ministra, Marta Temido, dará uma conferência de imprensa com Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, para atualizar a informação relativa à infeção pelo novo coronavírus. A conferência de imprensa está prevista para as 20h30, na Avenida João Crisóstomo, em Lisboa, onde fica o ministério da Saúde.

A informação do canal de televisão pública surge depois de o “Expresso” ter noticiado, ao início tarde, a existência de outros três casos de doentes infetados com o Covid-19 em Portugal. Na altura, subiram assim para 18 o número de pessoas infetadas, um número que agora se elevou para 21.

Segundo o semanário, os três doentes est hospitalizados no Hospital de São João, no Porto, e elevam para 18 o número de doentes infetados, depois de serem identificados dois novos casos esta manhã.

Os dois casos conhecidos este sábado de manhã são referentes a duas mulheres que terão sido infetadas por um doente internado no Hospital de São João, no Porto, segundo a Sic Notícias. Uma das mulheres terá 20 anos e a segunda 60 anos, tendo ambas ligações a um dos infetados que está internado no mesmo hospital.

No último boletim da Direção Geral de Saúde (DGS) de sexta-feira, estavam registados 13 casos em Portugal – cinco importados de Itália e Espanha e os restantes são casos com ligação a casos importados – e havia 181 casos suspeitos.

(atualizado às 20h27)